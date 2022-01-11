Создатель скандальной миссии «Ни слова по-русски» покинул Respawn после 11 лет работы

Разработчик Respawn Entertainment Мохаммад Алави покинул студию после 11 лет работы. Подробностей о планах он не сообщил, но отметил, что взволнован следующим приключением.
Алави создавал игры на протяжении 18 лет и работал в двух студиях: Infinity Ward и Respawn. Разработчик был дизайнером миссий Call of Duty: Modern Warfare 2007 года и сиквела, в том числе скандальной «Ни слова по-русски». В ней игрок с террористами расстреливали посетителей аэропорта в России, из-за чего задание удалили в нашем регионе.
Кроме того, Алави трудился в Respawn над Titanfall и Apex Legends. Дизайнер отметил, что учился у самых лучших и с горечью покидает студию, но в то же время в восторге от следующих проектов.
Ранее из Respawn ушёл геймдиректор Apex Legends и сооснователь студии Чат Гренье, который тоже проработал в команде 11 лет. Разработчик сообщил, что готов использовать полученный опыт для новых проектов.
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