Создатель скандальной миссии «Ни слова по-русски» покинул Respawn после 11 лет работы

Разработчик Respawn Entertainment Мохаммад Алави покинул студию после 11 лет работы. Подробностей о планах он не сообщил, но отметил, что взволнован следующим приключением.

Алави создавал игры на протяжении 18 лет и работал в двух студиях: Infinity Ward и Respawn. Разработчик был дизайнером миссий Call of Duty: Modern Warfare 2007 года и сиквела, в том числе скандальной «Ни слова по-русски». В ней игрок с террористами расстреливали посетителей аэропорта в России, из-за чего задание удалили в нашем регионе.

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Кроме того, Алави трудился в Respawn над Titanfall и Apex Legends. Дизайнер отметил, что учился у самых лучших и с горечью покидает студию, но в то же время в восторге от следующих проектов.

Ранее из Respawn ушёл геймдиректор Apex Legends и сооснователь студии Чат Гренье, который тоже проработал в команде 11 лет. Разработчик сообщил, что готов использовать полученный опыт для новых проектов.

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