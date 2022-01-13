В Epic Games Store бесплатно раздают космическую стратегию Galactic Civilizations 3

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 20 января в цифровом магазине можно забрать космическую стратегию Galactic Civilizations 3.

Проект вышел в 2015 году на ПК. Игрокам нужно выбрать одну из десятка уникальных рас и заявить о себе с помощью дипломатии, шпионажа, технологий и других возможностей. В проекте есть сюжетная кампания, сетевая игра и глубокая кастомизация. Galactic Civilizations 3 получила смешанные отзывы. Игроки ругали искусственный интеллект и некоторые геймплейные фрагменты.

Следующий бесплатный лот займёт головоломка от первого лица под названием Relicta.

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