Во сколько выйдет ПК-версия God of War

God of War на ПК появится уже завтра, 14 января. Разработчики экшена из студии Sony Santa Monica опубликовали точное время релиза проекта в Steam. В России он состоится в 19:00 мск.
Именно с этого времени God of War можно будет запустить. Предзагрузка, к слову, стартовала вечером 12 января. ПК-версия экшена практически не отличается от версии с PlayStation, однако некоторые преимущества у неё всё же есть. К ним относятся: поддержка широкоформатных мониторов, неограниченная частота кадров, технологии GTAO, SSAO, NVIDIA DLSS и Reflex.
Вчера журналисты опубликовали обзоры на ПК-версию God of War. В основном критики сошлись во мнении, что этот ПК порт можно назвать достойным.
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