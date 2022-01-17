Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шанс купить PS5 появится завтра

Шанс купить PS5 появится завтра
Комментарии

Российский магазин DNS назвал точную дату старта продаж PlayStation 5. Купить консоль можно будет уже завтра, в 10:00 мск 18 января.

Примечательно, что ритейлер откроет продажу PS5 в комплектах. Например, появится набор с самой консолью, экшеном Returnal и геймпадом DualSense в чёрной расцветке. Также появится возможность приобрести PS5 Digital Edition, то есть без дисковода. На фото ниже можно рассмотреть все доступные позиции.

В комментариях пользователи жалуются, что до сих пор не смогли купить PS5 через DNS. Также можно найти мнения, что всё снова достанется перекупщикам, которые раскупят все комплекты в первые же минуты.

Мы выбрали лучшую игру 2021 года Мы выбрали лучшую игру 2021 года

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022