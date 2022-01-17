Шанс купить PS5 появится завтра

Российский магазин DNS назвал точную дату старта продаж PlayStation 5. Купить консоль можно будет уже завтра, в 10:00 мск 18 января.

Примечательно, что ритейлер откроет продажу PS5 в комплектах. Например, появится набор с самой консолью, экшеном Returnal и геймпадом DualSense в чёрной расцветке. Также появится возможность приобрести PS5 Digital Edition, то есть без дисковода. На фото ниже можно рассмотреть все доступные позиции.

В комментариях пользователи жалуются, что до сих пор не смогли купить PS5 через DNS. Также можно найти мнения, что всё снова достанется перекупщикам, которые раскупят все комплекты в первые же минуты.

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