Утекли все титры Elden Ring — за месяц до выхода

В декабре хакеры взломали PS4 и смогли получить доступ к бета-версии Elden Ring с технического теста проекта. С тех пор взломщики перенесли в игру Си Джея, обнаружили все 8 часов озвучки, а затем смогли попасть в ранее недоступные места. На днях хакеры пошли дальше и нашли финальные титры игры.
Даже в них фанаты обнаружили для себя много интересного. Например, соруководителем проекта стал Юи Танимура — геймдиректор Dark Souls 2. Среди композиторов мелькнуло имя Цукасы Сайто — автора музыкальной темы для Церковного Чудовища из Bloodborne. Судя по всему, нас ждёт действительно выдающийся проект, за которым стоят очень талантливые разработчики.
Elden Ring поступит в продажу 25 февраля на ПК и консолях.
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