В сеть слили новый геймплей Elden Ring. Всё из-за взлома PS4

Мы уже рассказывали о взломе PS4 в середине декабря. Тогда мы отметили, что совсем скоро появятся первые последствия. И они появились: сперва хакеры получили доступ к 8-ми часам озвучки Elden Ring, а затем в будущем экшене оказался Си Джей из GTA: San Andreas. Однако датамайнеры пошли дальше и обнаружили способ попасть в ранее недоступные локации из недавнего стресс-теста.
Пользователь под ником ER-SA записал несколько частей геймплея вокруг замка Stormveil и выложил ролики на YouTube. В видео можно увидеть фирменный для FromSoftware дизайн локаций с открытием секретных проходов и изучением окружения. Пока неясно, имеют ли хакеры доступ ко всей игре или всё же только к определённой её части.
Видео
Скриншоты
Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК и консолях.
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