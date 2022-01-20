Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

После двух лет неопределённости у LEGO Star Wars: The Skywalker Saga появилась дата выхода

После двух лет неопределённости у LEGO Star Wars: The Skywalker Saga появилась дата выхода
Комментарии

Похоже, многострадальная LEGO Star Wars: The Skywalker Saga наконец-то выйдет, и, судя по всему, случится это уже скоро. Пользователь под ником Aggiornamenti Lumia часто находит в базе данных Microsoft Store игры и их даты выхода.

Если верить пользователю, то релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоится уже 5 апреля, однако разработчики точную дату ещё не называли. Известно, что проект планировали выпустить весной 2022 года, так что ещё остаются март и май.

В проекте адаптируют все девять фильмов франшизы «Звёздные войны». Игроки смогут посетить множество планет, встретить культовых персонажей и принять участие в масштабных галактических сражениях.

И что теперь делать Sony? Microsoft стала непобедимой после покупки Activision И что теперь делать Sony? Microsoft стала непобедимой после покупки Activision

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022