После двух лет неопределённости у LEGO Star Wars: The Skywalker Saga появилась дата выхода

Похоже, многострадальная LEGO Star Wars: The Skywalker Saga наконец-то выйдет, и, судя по всему, случится это уже скоро. Пользователь под ником Aggiornamenti Lumia часто находит в базе данных Microsoft Store игры и их даты выхода.

Если верить пользователю, то релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоится уже 5 апреля, однако разработчики точную дату ещё не называли. Известно, что проект планировали выпустить весной 2022 года, так что ещё остаются март и май.

В проекте адаптируют все девять фильмов франшизы «Звёздные войны». Игроки смогут посетить множество планет, встретить культовых персонажей и принять участие в масштабных галактических сражениях.

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