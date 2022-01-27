Йозуа Киммих возглавил 19-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 19-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих с рейтингом 91. Рядом с ним расположился полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти с 88 баллами.

Лучшие карточки 19-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Йозуа Киммих — 91

Марко Верратти — 88

Хаким Зиеш — 86

Эдин Джеко — 86

Лука Динь — 86

Мусса Диаби — 86

Мануэль Аканджи — 85

Херемьяс Ледесма — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 2 февраля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA выпустила «Команду года» — усиленные карточки лучших футболистов за последний сезон. В ней есть Месси, Мбаппе и Левандовски, но нет Роналду.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!