Йозуа Киммих возглавил 19-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 19-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих с рейтингом 91. Рядом с ним расположился полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти с 88 баллами.
Лучшие карточки 19-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Йозуа Киммих — 91
- Марко Верратти — 88
- Хаким Зиеш — 86
- Эдин Джеко — 86
- Лука Динь — 86
- Мусса Диаби — 86
- Мануэль Аканджи — 85
- Херемьяс Ледесма — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 2 февраля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее EA выпустила «Команду года» — усиленные карточки лучших футболистов за последний сезон. В ней есть Месси, Мбаппе и Левандовски, но нет Роналду.
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