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Йозуа Киммих возглавил 19-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Йозуа Киммих возглавил 19-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 19-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих с рейтингом 91. Рядом с ним расположился полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти с 88 баллами.

Лучшие карточки 19-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Йозуа Киммих — 91
  • Марко Верратти — 88
  • Хаким Зиеш — 86
  • Эдин Джеко — 86
  • Лука Динь — 86
  • Мусса Диаби — 86
  • Мануэль Аканджи — 85
  • Херемьяс Ледесма — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 2 февраля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA выпустила «Команду года» — усиленные карточки лучших футболистов за последний сезон. В ней есть Месси, Мбаппе и Левандовски, но нет Роналду.

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