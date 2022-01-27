В Windows 11 скоро появятся Android-приложения и обновлённые «Блокнот» с Media Player

Microsoft выпустила новую запись в своём блоге. Компания рассказала о будущих нововведениях Windows 11, которые стоит ждать в ближайшем будущем. Так, в феврале корпорация добавит поддержку Android-приложений — это будет превью-доступ с неполным функционалом. Подробностями компания поделится чуть позже.

Microsoft также обновит классические приложения — «Блокнот» с улучшенным поиском по тексту и проигрыватель для музыки и видео Media Player. Для них переработают дизайн, интерфейс и добавят поддержку тёмной темы. А на панели задач вместе с виджетом погоды появится возможность отключить/включить звук, а также показывать часы на дополнительных мониторах.

Обновленный «Блокнот»

Обновленный Media Player

Виджет погоды

Ранее пользователи обнаружили новый дизайн Диспетчера задач в Windows 11. Он станет чуть более аккуратным, а все вкладки перенесут в левое меню. Также сверху будет информация о нагрузке на комплектующие компьютера и название устройства.

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