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Актёры культового сериала «Клиника» соберутся вместе

Актёры культового сериала «Клиника» соберутся вместе
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что основной актёрский состав культового сериала «Клиника» воссоединится на мероприятии ATX Television Festival в Остине. Согласно данным, случится это летом 2022 года.

Ожидается, что на встречу придут актёры Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон К. МакГинли, Джуди Рейес, Нил Флинн и Криста Миллер. Изначально провести панель ATX Television Festival и воссоединить каст планировали в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменили.

Самые ожидаемые сериалы 2022 года. От «Острых козырьков» и «Властелина колец» до Marvel Самые ожидаемые сериалы 2022 года. От «Острых козырьков» и «Властелина колец» до Marvel

Сериал «Клиника» вышел в 2001 году в телевизионной сети NBC. Всего сняли девять сезонов, последний вышел в 2010 году. В России шоу транслировали на телеканале «MTV Россия».

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