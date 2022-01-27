Актёры культового сериала «Клиника» соберутся вместе

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что основной актёрский состав культового сериала «Клиника» воссоединится на мероприятии ATX Television Festival в Остине. Согласно данным, случится это летом 2022 года.
Ожидается, что на встречу придут актёры Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон К. МакГинли, Джуди Рейес, Нил Флинн и Криста Миллер. Изначально провести панель ATX Television Festival и воссоединить каст планировали в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменили.
Сериал «Клиника» вышел в 2001 году в телевизионной сети NBC. Всего сняли девять сезонов, последний вышел в 2010 году. В России шоу транслировали на телеканале «MTV Россия».
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