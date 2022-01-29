На «Авито» запустили сотни фейковых объявлений о продаже RTX 3050. Люди воюют с перекупами

В сервисе «Авито» появились сотни объявлений о продаже новых видеокарт RTX 3050 по рекомендованной цене в 25 тыс. рублей. Оказалось, так люди бунтуют против «барыг и DNS».

Продажи бюджетной RTX 3050 стартовали 28 января, но видеокарты раскупили в первые минуты. После этого они появились на других площадках с ценой от 50 тыс. рублей. Из-за этого люди устроили массовый флешмоб в сервисе «Авито».

Не для продажи, боремся с барыгами и «менеджерами» DNS, которые выкупают все карты за секунду и потом выставляют по двойной цене.

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!

Покупая видеокарты у перекупов, вы способствуете дефициту и поддерживаете барыг на рынке видеокарт. Настоящая цена видеокарты RTX 3050 ~ 24900.

Кроме того, пользователи занижают оценки видеокарт RTX 3050 в DNS и «Ситилинк». Люди обвиняют магазины в продаже устройств перекупщикам.

Представители «Авито» даже прокомментировали ситуацию, отметив, что фейковые публикации не допускаются. Однако мы лично наблюдали, что за день до официального старта продаж видеокарты на площадке уже были десятки объявлений о продаже новинки — при этом на руках у продавцов их ещё не было, а фотки использовались стоковые.

«Авито» — площадка, где в первую очередь ежедневно взаимодействуют миллионы людей. И рейтинги и отзыв — это те способы, которые помогают им оставить свое мнение о собственном опыте с тем или иным пользователем платформы.



Поэтому мы призываем использовать именно этот инструмент для общения. Это помогает другим пользователям убедиться в благонадёжности продавца или покупателя. Объявления, описание которых недостоверно и не соответствует требованиям площадки, не смогут пройти модерацию и не будут доступны к просмотру. Например, в категории «товары» не может быть размещено объявление с фотографией товара при отсутствии самого товара и подписью «не для продажи»

В начале января NVIDIA анонсировала самую мощную видеокарту RTX 3090 Ti, но её производство могли остановить из-за проблем устройства.

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