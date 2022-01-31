Сборы «Человека-паука: Нет пути домой» превысили $ 1,74 млрд

Очередной уик-энд позади — «Человек-паук: Нет пути домой» собрал ещё $ 21,1 млн. Общие сборы картины теперь превышают невероятные $ 1,74 млрд. За пределами США и Канады фильм собрал более $ 1 млрд — и это при том, что он не вышел в Китае.
Картина плотно удерживает шестую строчку самых кассовых фильмов всех времён. В нашей стране лента собрала более 2,15 млрд рублей — это один из лучших результатов за всю историю отечественного кинопроката.
ТОП-10 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ В ИСТОРИИ
Ранее Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд рассказали о своих впечатлениях от съёмок картины. Все трое очень нервничали, но были невероятно счастливы принять участие в таком важном фильме.
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