СНГ и Европу объединили в один регион в CS:GO, что это значит?
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Valve обновила регламент проведения региональных RMR-ивентов по CS:GO для турнирных операторов. Ключевое изменение: издатель решил объединить несколько регионов и отказался от RMR-очков. Компания также внесла коррективы в распределение слотов на мэйджоры — самые крупные чемпионаты дисциплины.
Общая информация
- Команды из СНГ и Европы будут вместе выступать на RMR-чемпионатах. Многие комментаторы и аналитики уже отозвались об этом позитивно — таким образом наши составы смогут играть с европейскими значительно чаще, чем раньше.
- Аналогичное случилось с регионами Южная и Северная Америка, а также Азия и Океания — их объединили в пары и выдали фиксированное количество слотов на мэйджор.
- Всего Valve планирует организовать три RMR-ивента перед мэйджором PGL Major Antwerp 2022, по одному на каждый объединённый регион. Все они должны пройти в офлайне.
- Если чемпионаты по тем или иным причинам переедут в онлайн, то команды из СНГ и Европы всё равно будут играть друг с другом, тогда как представители остальных регионов снова разделятся.
- Мэйджор в CS:GO разделён на четыре части по возрастанию: Contenders, Challengers, Legends и Champions. В каждой выступают команды с определённым количеством очков, в последней — самые сильные. Согласно новым правилам, в случае перехода состава из одной стадии в другую его регион получит бонусный слот. Например, если команда из СНГ пройдёт этап Legends и попадёт в Champions, то на следующем мэйджоре региону дадут ещё один слот в Legends.
Распределение слотов на мэйджор между регионами (в скобках указано название пары)
- Европа и СНГ (Европа): 7 Legends, 6 Challengers и 3 Contenders
- Южная и Северная Америка (Америка): 1 Legends, 2 Challengers и 3 Contenders
- Азия и Океания (Азия): 2 Contenders
Когда пройдёт следующий мэйджор по CS:GO?
В начале февраля турнирный оператор PGL анонсировал PGL Major Antwerp 2022 — первый мэйджор 2022 года, который пройдёт в Антверпене, Бельгия. Чемпионат состоится с 9 по 22 мая, лучшие команды мира разделят $ 1 млн призового фонда. Триумфаторами предыдущего турнира — PGL Major Stockholm 2021 — стали Natus Vincere.
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