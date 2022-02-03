Новый трейлер Horizon Forbidden West посвятили испытаниям Элой
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Guerrilla Games и Sony выпустили свежий трейлер Horizon Forbidden West. В нём рассказывается об испытаниях и сложностях, с которыми предстоит столкнуться Элой на своём пути.
В ролике можно увидеть нарезку геймплейных кадров, на которых Элой противостоит суровому игровому миру. Ей придётся столкнуться со множеством опасных машин и людей, а также заниматься охотой. Авторы советуют игрокам быть осторожнее и внимательно изучать весь мир, предварительно подготовив снаряжение.
Открытый мир Horizon Forbidden West — настоящая игровая площадка. Обширный мир, полный опасностей и приключений. Элой понадобится много инструментов, видов оружия и навыков, чтобы пережить все опасности.
Свежие скриншоты
Релиз Horizon Forbidden West состоится 14 февраля на PS4 и PS5.
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