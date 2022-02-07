В GTA 5 добавили Бэтмена из вселенной Arkham

Фанат под ником JulioNIB выпустил невероятную модификацию, добавляющую в GTA 5 Бэтмена. В отличие от большинства поделок, автор смог перенести фактически все механики из игр серии Arkham от RockSteady. Тёмный рыцарь дерётся, летает, использует свои гаджеты и даже ездит на Бэтмобиле — и всё это выглядит просто потрясающе.

Пользователи в комментариях отметили, что проделана колоссальная работа — модификация понравится любому фанату Тёмного рыцаря. Опробовать Бэтмена в действии пока что могут только платные подписчики на Patreon, однако в скором времени JulioNIB собирается выпустить мод в свободный доступ.

Помимо Бэтмена, автор добавлял в GTA 5 Годзиллу, Кинг Конга и Супермена. Ознакомиться с работами энтузиаста можно на его YouTube-канале.

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