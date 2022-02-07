В GTA 5 добавили Бэтмена из вселенной Arkham

Фанат под ником JulioNIB выпустил невероятную модификацию, добавляющую в GTA 5 Бэтмена. В отличие от большинства поделок, автор смог перенести фактически все механики из игр серии Arkham от RockSteady. Тёмный рыцарь дерётся, летает, использует свои гаджеты и даже ездит на Бэтмобиле — и всё это выглядит просто потрясающе.
Пользователи в комментариях отметили, что проделана колоссальная работа — модификация понравится любому фанату Тёмного рыцаря. Опробовать Бэтмена в действии пока что могут только платные подписчики на Patreon, однако в скором времени JulioNIB собирается выпустить мод в свободный доступ.
Помимо Бэтмена, автор добавлял в GTA 5 Годзиллу, Кинг Конга и Супермена. Ознакомиться с работами энтузиаста можно на его YouTube-канале.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 7 февраля 2022
-
11:24
-
10:56
-
10:24
-
09:55
-
09:23
-
08:54
-
08:26
- 6 февраля 2022
-
18:52
-
18:20
-
17:32
-
17:07
-
16:31
-
15:54
-
15:14
-
14:15
-
13:52
-
13:21
-
12:45
-
12:35
-
03:10
- 5 февраля 2022
-
18:30
-
15:55
-
15:28
-
00:47
-
00:38
- 4 февраля 2022
-
22:49
-
20:26
-
20:11
-
19:29
-
19:10
-
19:09
-
18:18
-
18:13
-
18:07
-
17:39