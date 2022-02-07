В PS VR2 могут добавить систему Tobii для отслеживания глаз

Компания Tobii сообщила, что ведёт переговоры с Sony Interactive Entertainment об использовании технологии Tobii Eye. Она позволяет отслеживать глаза игроков. Sony может применить это на PS VR 2 для лучшей работы технологии.
Чаще всего Tobii Eye применяется и без шлемов виртуальной реальности. Многие разработчики применяют систему, чтобы обеспечить лучшее погружение и смоделировать вид от первого лица. Например, подобная технология используется в Far Cry 6, Kingdom Come: Deliverance, Watch Dogs: Legion и других тайтлах.
4 февраля у PlayStation VR2 появился сайт. Устройство будет отслеживать глаза игроков, чтобы улучшить графику и направить на этот фрагмент все ресурсы.
Когда выйдет PS VR2 — неизвестно. Sony должна выпустить гаджет до конца 2022 года.
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