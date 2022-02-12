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Lost Ark стала самой популярной MMORPG в Steam. В неё разом сыграл почти миллион человек

Lost Ark стала самой популярной MMORPG в Steam. В неё разом сыграл почти миллион человек
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Lost Ark вышла из раннего доступа Steam в странах Европы и в США, после чего пиковый онлайн MMORPG достиг почти миллиона человек. Информацией поделился сервис SteamDB.

Сегодня в Lost Ark одновременно играло 984 тыс. человек, что делает игру самой популярной в Steam среди MMORPG. Она обогнала New World от Amazon, которая в пике собрала 913 тыс. пользователей после релиза.

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Lost Ark представляет собой изометрическую MMORPG. Игра предлагает сюжетные квесты, PVP-режимы и подземелья с боссами и сражениями в стиле Diablo. Кроме того, можно выучить профессии вроде рыбалки и горного дела, а также участвовать в мини-играх.

Lost Ark вышла в 2019 году в Корее и России через сервис My.Games, который входит в состав Mail.ru. До стран Запада игра добралась 8 февраля, когда она появилась в раннем доступе сервиса Steam.

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