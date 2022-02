Horizon Zero Dawn опять подорожала на ПК. И в России

Horizon Zero Dawn подорожала на ПК до 2999 рублей. Изменение цены произошло и в Steam, и в Epic Games Store. В обоих магазинах экшен раньше стоил 2800 рублей. Кроме России, стоимость выросла и в других странах, среди которых Украина, Польша, Норвегия и Швейцария.

Увеличение цены Horizon Zero Dawn на 199 рублей случилось 11 февраля. Другие игры PlayStation на ПК, среди которых Days Gone и God of War, не подорожали. В магазине PlayStation стоимость экшена студии Guerrilla Games осталась прежней — 1429 рублей.

Horizon Zero Dawn дорожает на ПК уже во второй раз. Перед релизом в Steam игра стоила 930 рублей, но в июле 2020 года Sony подняла цену до 2800 рублей. С чем связано новое подорожание до 2999 рублей, компания пока не объяснила, но в Европе экшен по-прежнему стоит € 50.

Вчера Sony рассказала, что продажи Horizon Zero Dawn превысили отметку 20 млн копий. 18 февраля на PS4 и PS5 выйдет сиквел под названием Horizon Forbidden West.

