Horizon Zero Dawn опять подорожала на ПК. И в России

Horizon Zero Dawn подорожала на ПК до 2999 рублей. Изменение цены произошло и в Steam, и в Epic Games Store. В обоих магазинах экшен раньше стоил 2800 рублей. Кроме России, стоимость выросла и в других странах, среди которых Украина, Польша, Норвегия и Швейцария.
Увеличение цены Horizon Zero Dawn на 199 рублей случилось 11 февраля. Другие игры PlayStation на ПК, среди которых Days Gone и God of War, не подорожали. В магазине PlayStation стоимость экшена студии Guerrilla Games осталась прежней — 1429 рублей.
Horizon Zero Dawn дорожает на ПК уже во второй раз. Перед релизом в Steam игра стоила 930 рублей, но в июле 2020 года Sony подняла цену до 2800 рублей. С чем связано новое подорожание до 2999 рублей, компания пока не объяснила, но в Европе экшен по-прежнему стоит € 50.
Вчера Sony рассказала, что продажи Horizon Zero Dawn превысили отметку 20 млн копий. 18 февраля на PS4 и PS5 выйдет сиквел под названием Horizon Forbidden West.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 12 февраля 2022
-
19:01
-
18:34
-
17:28
-
15:56
-
15:23
-
14:21
-
13:20
-
12:35
- 11 февраля 2022
-
22:35
-
21:46
-
21:33
-
21:07
-
20:43
-
19:32
-
19:31
-
18:52
-
18:38
-
18:25
-
17:42
-
17:39
-
17:20
-
17:05
-
16:56
-
16:16
-
15:52
-
15:13
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
14:03
-
13:41
-
13:40
-
13:27
-
12:55
-
12:27