Lost Ark на втором месте по онлайну в истории Steam. Она обогнала CS:GO и Cyberpunk 2077

Lost Ark взяла новую планку в Steam. На второй день с момента релиза корейская MMORPG собрала 1,325 млн человек онлайн, что вывело проект на второе место по количеству играющих людей в истории сервиса Valve.

На первом месте с большим отрывом остаётся PUBG с 3,257 млн людей онлайн. Королевская битва установила рекорд Steam 4 года назад. Lost Ark со своим показателем в 1,325 млн обошла CS:GO, в которую в пике играл 1,308 млн человек, DOTA 2 с 1,295 млн и Cyberpunk 2077 c 1,054 млн.

Бесплатная Lost Ark вышла в Steam для стран Запада 11 февраля. За день игра стала самой популярной MMORPG, обойдя по пиковому онлайну New World.

Lost Ark представляет собой изометрическую MMORPG, которая предлагает сюжетные квесты, PVP-режимы, подземелья и изучение различных профессий. Игра вышла в 2019 году в Корее и России в сервисе My.Games.

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