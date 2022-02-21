Слух: в Call of Duty: Warzone появятся Кинг-Конг и Годзилла

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился слухом об одном из будущих ивентов в Call of Duty: Warzone. По его информации, несколько художников работали над интригующими изображениями по игре, связанными с культовыми монстрами из кинофильмов.

На одном из них Кинг-Конг держит в руках самолёт времён Второй мировой, на другом — Годзилла уничтожает врагов своим мощным лучом. Хендерсон отмечает, что обычно подобные коллаборации связаны с выходом фильма, сериала или другого произведения по крупной франшизе. Но ничего медийного с вышеупомянутыми персонажами в ближайшее время не планируется.

Вполне возможно, авторы просто экспериментируют с культовыми сериями и делятся своими идеями с начальством посредством демонстраций. Но было бы действительно здорово увидеть в Call of Duty этих могущественных созданий.

Также инсайдер рассказал о более вероятном ивенте в Warzone. Он якобы посвящён ленте «Мир юрского периода: Господство», премьера которой состоится 8 июня. Таким образом, в шутере могут появиться динозавры — и это звучит очень заманчиво. Однако вся информация пока что на уровне слухов и лучше дождаться анонса от разработчиков.

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