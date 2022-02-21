Игроков Fallout 76 вернут в Fallout 3

Bethesda представила план по развитию Fallout 76 на ближайший год. Детально о каждом из четырёх крупных обновлений не говорят, лишь раскрывая особенности каждого из них.
К примеру, весеннее обновление «Захватчики извне» выйдет уже 1 марта. Его посвятят вторжению инопланетян в Аппалачию, вместе с чем появятся новые публичные события и другие нововведения вместе со стартом восьмого сезона — «Жить лучше под землёй!».
Летний патч «Испытание на прочность» сосредоточится на введении новых публичных мероприятий, а вот осенью игроки выберутся из Аппалачии — они отправятся в город Питт из одноимённого дополнения для Fallout 3. Там фанатов ждут не только новые локации, но и квесты.
Финальным обновлением года станет «Гастроли Nuke World» — парк развлечений доберётся до Аппалачии. Обещают новые публичные мероприятия, включая сражения с большим боссом.
Fallout 76 доступна на PlayStation, Xbox и ПК.
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