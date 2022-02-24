Конец вечности. Для World of Warcraft: Shadowlands вышла последняя глава

Blizzard выпустила обновление 9.2 для World of Warcraft: Shadowlands под названием «Конец вечности». В нём авторы добавили новую квестовую цепочку, рейд, зону «Зерет Морис» и многое другое.
Главным противником дополнения стал Тюремщик Зоваал, который собирается захватить силу «Зерет Мортиса», чтобы перестроить вселенную по своему замыслу. В рейде «Гробница Предвечных», который станет доступен 1 марта, игроки и сразятся с ним, и попытаются помешать его планам. В расширении также вернулись классовые комплекты с бонусами за количество предметов.
Ранее Blizzard анонсировала примирение Альянса и Орды — оно произойдёт с выпуском следующего обновления 9.2.5. У игроков разных рас впервые за 18 лет появится возможность ходить в подземелья, рейды и участвовать в рейтинговых PvP-боях в составе групп.
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