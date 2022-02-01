В World of Warcraft вновь случится примирение Альянса и Орды

Разработчики World of Warcraft выпустили новую запись в своём блоге. В ней они рассказали, что с обновлением 9.2.5 у игроков Альянса и Орды впервые за 18 лет появится возможность ходить в подземелья, рейды и участвовать в рейтинговых PvP-боях в составе групп. Blizzard объяснила, как именно это будет работать.
Приглашать друг друга в группы можно будет через список друзей в Battle.net или по тегу BattleTag. Как только персонажи разных фракций окажутся вместе, они продолжат быть враждебными друг к другу в открытом мире. Однако в рейдах, подземельях, на аренах и в рейтинговых боях станут союзниками. Межфракционные активности будут доступны практически на всех уровнях, кроме боёв со смешанными составами вроде «Испытания крестоносца» и «Цитадели Ледяной Короны».
Разработчики не считают, что сама возможность мирного взаимодействия двух вечных врагов ставит под угрозу центральный конфликт о противостоянии Альянса и Орды. Авторы отмечают, что персонажи обеих рас частенько сотрудничали друг с другом, чтобы добиться какой-либо общей цели. А если игроку принципиален конфликт между Альянсом и Ордой, то он может просто не присоединяться к группе из другой фракции.
Дата выхода обновления 9.2.5 неизвестна. Blizzard заверяет, что тестирование патча начнётся сразу после выхода сюжетного обновления Shadowlands «Конец вечности».
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