Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В World of Warcraft вновь случится примирение Альянса и Орды

В World of Warcraft вновь случится примирение Альянса и Орды
Комментарии

Разработчики World of Warcraft выпустили новую запись в своём блоге. В ней они рассказали, что с обновлением 9.2.5 у игроков Альянса и Орды впервые за 18 лет появится возможность ходить в подземелья, рейды и участвовать в рейтинговых PvP-боях в составе групп. Blizzard объяснила, как именно это будет работать.

Приглашать друг друга в группы можно будет через список друзей в Battle.net или по тегу BattleTag. Как только персонажи разных фракций окажутся вместе, они продолжат быть враждебными друг к другу в открытом мире. Однако в рейдах, подземельях, на аренах и в рейтинговых боях станут союзниками. Межфракционные активности будут доступны практически на всех уровнях, кроме боёв со смешанными составами вроде «Испытания крестоносца» и «Цитадели Ледяной Короны».

Во что будем играть в феврале — от Elden Ring до Horizon Forbidden West Во что будем играть в феврале — от Elden Ring до Horizon Forbidden West

Разработчики не считают, что сама возможность мирного взаимодействия двух вечных врагов ставит под угрозу центральный конфликт о противостоянии Альянса и Орды. Авторы отмечают, что персонажи обеих рас частенько сотрудничали друг с другом, чтобы добиться какой-либо общей цели. А если игроку принципиален конфликт между Альянсом и Ордой, то он может просто не присоединяться к группе из другой фракции.

Дата выхода обновления 9.2.5 неизвестна. Blizzard заверяет, что тестирование патча начнётся сразу после выхода сюжетного обновления Shadowlands «Конец вечности».

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022