Activision не стала опровергать уход Call of Duty на перерыв

Пару дней назад Bloomberg рассказал о том, что после слабых продаж Call of Duty: Vanguard в Activision решили пойти на беспрецедентное решение — отложить новую часть серии. Речь о шутере Treyarch, который должен был выйти в 2023 году. Теперь его запуск ожидается не раньше осени 2024-го.

Сначала издатель молчал, но теперь дал комментарий — сведения не стали подтверждать или опровергать. Обычно подобное происходит, когда в СМИ всё-таки поделились правдивой информацией.

У нас отличный план на премиальную и бесплатную Call of Duty в этом, следующем и последующих годах. Другие сведения некорректны. Свежими новостями мы поделимся в нужное время.

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Сам Bloomberg сообщал, что в 2023 году всё ещё ожидается новая Call of Duty, однако ей станет некий условно-бесплатный релиз — и это не Warzone 2. Инсайдеры намекают, что проект может оказаться отдельной игрой по мотивам зомби-режима.

В этом году ожидается выпуск двух Call of Duty — сиквела Modern Warfare и новой версии Warzone.