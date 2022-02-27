Гейб Ньюэлл лично доставляет и раздаёт Steam Deck с автографом

Несколько пользователей Reddit сообщили, что Гейб Ньюэлл лично привёз им Steam Deck с автографом на чехле, а некоторые получили устройство бесплатно. Люди делятся фотографиями подписей и самого главы Valve, который попал на камеру видеонаблюдения.

Пользователи отмечают, что они получили посылки в американских городах Сиэтл и Белвью, которые находятся в штате Вашингтон.

Фото: bitfiddler0

Фото: SeattleRainPidgeons

За день до доставки покупатели получили письма, в которых им сообщили о ранней доставке Steam Deck. Счастливцы заметили съёмочную группу вместе с курьером, который был похож на Гейба Ньюэлла. Эпизоды вручения Steam Deck лично от главы Valve могут потом использовать в рекламной кампании.

Фото: bitfiddler0

Один из пользователей рассказал, что Ньюэлл дарил Steam Deck людям, которые не заказывали устройство. Они оказались в одной комнате с получателем, и глава Valve раздал всем портативные ПК.

После того, как моему соседу доставили Steam Deck, мы крикнули: «Привет, Гейб!» В этот момент он спросил, сколько человек живёт в доме, и взял каждому из нас по устройству из своего фургона.

Steam Deck доступна для заказа в странах первой волны, среди которых оказались США, Канада, Великобритания и страны Европы. Когда портативный ПК появится в России, пока неизвестно.

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