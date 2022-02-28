Для GTA: The Definitive Edition вышел первый крупный патч в 2022 году

Rockstar Games выпустила большое обновление для GTA: The Trilogy — The Definitive Edition, о котором компания сообщила на прошлой неделе. Патч вышел для всех платформ, на которых доступна трилогия ремастеров.
Разработчики пока не рассказали о исправлениях патчей, но их должно быть много. Игроки сообщили, что обновление для ремастера GTA: Vice City на PS4 весит более 8 Гбайт, а для GTA: San Andreas — 16 Гбайт.
В соцсетях рассказывают, что в ремастере GTA 3 Клод начал реагировать на окружающих, как и в оригинале. При повороте камеры герой теперь смотрит в нужную сторону.
В ремастере GTA: San Andreas исправили баг, из-за которого игра вылетала после прохождения задания на стадионе Сан-Фиерро. У некоторых с новым патчем появились зависания на Nintendo Switch, которых не было в предыдущей версии.
В ремастере GTA: Vice City игроки заметили те же ошибки, вроде неправильных названий Международного аэропорта имени Эскобара и отображения «Минигана».
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла 11 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Игроки раскритиковали ремастеры из-за плохой производительности, багов, неправильных названий и текстур, а также странного визуального стиля и эффектов. Несмотря на это, Take-Two сообщила об успехе переиздания трилогии.
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