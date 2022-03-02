Техника Apple пропала из «М.Видео», re:Store и других магазинов

Вечером 1 марта Apple объявила об остановке продаж своей продукции на территории России с официального сайта. Ситуация затронула смартфоны iPhone, и ноутбуки Macbook, и планшеты iPad, и умные часы Apple Watch, и гарнитуру AirPods.
2 марта продукция Apple пропала из продажи у некоторых российских ретейлеров. На момент публикации заметки продажа осуществляется только в DNS. Судя по всему, в данной сети были складские запасы, которые пока ещё просто не распродали.
DNS
iPhone 13 mini в налчии в 9 магазинах
При этом в «М.Видео» и Re-store продукцию компании теперь вообще нельзя купить. У каждого товара красуется надпись «Скоро в продаже!» без внятных сроков новых поступлений. Такая же ситуация и в re:Store. При этом некоторые «серые» магазины всё ещё продают технику Apple, но по крайне завышенным ценам.
«М.Видео»
Разные версии iPhone 13 в «М.Видео»
re:Store
re:Store
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