За дополнения для Europa Universalis 4 больше не придётся платить 8 тыс. рублей

Paradox Interactive выпустила новый план подписки на все дополнения для Europa Universalis 4 в Steam. Ранее он был доступен для некоторых игроков через саму игру или через аккаунт Paradox. Стоимость подписки разнится в зависимости от длительности:
- 1 месяц — 133 руб.
- 3 месяца — 373 руб (скидка 7%).
- 6 месяцев — 719 руб (скидка 10%).
Подписка позволяет игрокам получить доступ ко всем дополнениям (их больше 10), тематическим наборам, новым портретам и иллюстрациям боевых единиц. Предложение довольно выгодное, если учесть, что полный набор расширений без учёта стоимости самой игры даже со скидками обойдётся примерно в 4 тысячи рублей.
Полный набор EU IV без скидок стоит 8466 рублей
Что касается самой игры, то она входит в наш список лучших стратегий всех времён. Это медитативный и очень вдумчивый симулятор геостратегического планирования в период Ренессанса.
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