Партнёр Apple возобновил продажи техники. Цены стали сильно выше

1 марта Apple остановила продажи продукции и их ввоз в Россию. Уже через день техника компании пропала из «М.Видео», re:Store и других магазинов.

3 числа издание «РИА Новости» обратило внимание, что re:Store возобновила свою работу в Москве. Судя по всему, компании нужно было время пересмотреть цены и обновить их. Согласно данным, цены на продукцию Apple выросли в разы. Согласно данным, покупателей было замечено не очень много.

Самое ключевое — повышение цен. Они выросли в разы. Например, в данный момент можно купить iPhone 13 от 74 990 рублей, а iPhone 13 mini от 64 990 рублей. iPhone 11 на 64 ГБ продаётся за 90 тыс рублей, хотя ранее гаджет стоил чуть больше 50 тыс рублей. Недавно эти устройства можно было купить гораздо дешевле.

iPhone 11 с накопителем объемом 64 ГБ предлагают за 90 тысяч рублей. Несколько дней назад такой же смартфон обошелся чуть дороже 50 тысяч рублей.

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