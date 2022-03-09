Blizzard подарила подписку на World of Warcraft всем в СНГ, кроме России

Blizzard решила раздать подарки игрокам из стран, которые случайно попали под санкции и ограничения из-за напряжённой ситуации в мире. У пользователей просто пропала возможность оплачивать услуги компании, поскольку операции они проводили через рубли.

В их число входят Казахстан, Узбекистан, Украина, Киргизия, Азербайджан, Монголия, Армения, Таджикистан и Туркменистан. Примечательно, что из-за сложившейся ситуации игроки из России и Беларуси не получат подписку. Все остальные пользователи могут получить подарок, если заходили в World of Warcraft с 1 февраля по 7 марта 2022 года.

Blizzard уведомила, что работает над предоставлением альтернативных способов оплаты. О них компания пообещала рассказать через какое-то время.

5 марта стало известно, что Activision Blizzard снимет свои игры с продажи в России. Именно из-за этого у игроков из СНГ появились проблемы.

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