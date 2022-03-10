Elden Ring пробежали за 59 минут с использованием багов

Недавно мы сообщали о первом самом быстром прохождении Elden RIng. Игру пробежали всего лишь за 2,5 часа без смертей со стартовым оружием. В нашей заметке мы отмечали, что это далеко не самый быстрый результат, потому что игрок Niko bellic не пользовался багами игры. А они могут заметно ускорить прохождение.

И вот спидраннер под ником LilAggy в категории Any% прошёл Elden Ring всего лишь за 59 минут и 38 секунд. В своём прохождении он пользовался различными глитчами и багами, проходил сквозь текстуры и пользовался методами, которые работали ещё в Dark Souls 3. Например, он очень часто выходит в меню — после перезахода в игру все монстры оказываются на своих обычных местах и геймер может спокойно бежать дальше.

Во всём остальном геймер пользовался теми же приёмами, что и Niko bellic — сразу же получил коня, отправился в высокоуровневые локации за материалами для улучшения оружия и убивал только сюжетных боссов. Стоит отметить, что прохождение далеко не идеальное — LilAggy много умирал. В ближайшее время рекорд точно обновят.

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