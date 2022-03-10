Valve опять подняла цены в Dota 2
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3 марта мы сообщили, что Valve из-за нестабильности курса рубля по отношению к доллару повысила цены на ключи для CS:GO и сервис для Dota 2. Это произошло снова.
Ранее цена за месяц подписки Dota Plus составляла 310 рублей, после скачка курса валют стоимость поднялась до 435 рублей, а сейчас он вовсе составляет 620 рублей. Возможно, цены будут расти и дальше.
Новые цены на сервис для Dota 2
- Цена подписки за 1 месяц — 620 рублей (435 рублей ранее)
- Цена подписки за 6 месяцев — 3490 рублей (2450 рублей ранее)
- Цена подписки за 1 год — 6500 рублей (4580 рублей ранее)
Сама Valve ситуацию никак не комментирует. 10 марта стало известно, что студия Rovio удалила все свои игры для пользователей из России и Беларуси.
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