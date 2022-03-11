В League of Legends и Valorant блокируют покупки в России

В Valorant, League of Legends и других проектах Riot Games пропали все способы оплаты во внутриигровых магазинах, о чём сообщили игроки. Комментарий по этой ситуации изданию Cybersport.ru дал глава отдела коммуникаций компании в России и СНГ Геворг Акопян.

В играх были отключены методы оплаты, которые физически не работают в связи с санкциями или решениями компаний-партнеров. Сейчас мы находимся в поисках альтернативных решений.

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Игроки рассказали, что получить валюту для покупки предметов можно только с помощью подарочных карт. Когда появятся другие способы оплаты, пока неизвестно.

Ранее о временной остановке работы в России сообщили Sony и Microsoft, а о прекращении продаж своих игр объявили многие компании. Среди них CD Projekt RED, Rockstar Games и EA.

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