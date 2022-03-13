Разработчик игр снова набросился на слабых духом мужчин

Независимый разработчик Dolphin Barn Incorporated выпустил обновление для стратегии Domina и необычно подошёл к описанию патча. В список исправлений автор добавил высказывание про маски и слабых мужчин.

Снимите *** маски. Когда вы будете в магазине, попробуйте показать женщине своё лицо. Будьте в себе уверены — вы можете получить её. Они любят уверенность. Девушкам не нравятся парни, которые закрывают лица от страха. Чего ты боишься? Занимаешься сексом? Взрослей.

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Игроки встретили позицию разработчика негативно и обвалили рейтинг Domina в Steam. Из недавних обзоров всего лишь 17% положительных. Причина заключается в отношении автора к маскам во время пандемии коронавируса.

Как испортить игру за два простых шага: добавьте микротранзакции через 2 года после выпуска; добавьте странную тираду о масках в заметках к патчу.

Политика и личные взгляды не должны становиться способом продвижения игры. Называть COVID-19 ложью, после того как миллионы умерли из-за него, это чистое невежество.

Издание PC Gamer заметило, что разработчик не в первый раз обращает на себя внимание подобными высказываниями. В мае 2021 года автор призвал мужчин слезть с порносайтов и потратить энергию на что-нибудь полезное.

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