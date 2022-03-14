Elden Ring третью неделю подряд лидирует в чарте Steam

Steam опубликовал данные о продажах с 7 по 13 марта. Как и всегда, в десятку лидеров вошли игры и устройства, которые за семь дней принесли наибольшую выручку за последнюю неделю.

Лидером чарта вновь стала Elden Ring — третью неделю подряд экшен FromSoftware занимает первое место. Причём на третьем месте оказалось расширенное издание игры, за которое геймеры получили цифровой артбук и оригинальный саундтрек.

На втором месте очутился Steam Deck — портативный ПК от Valve. Покупатели первой волны получили свои устройства в конце февраля, ближайшие поставки состоятся не раньше октября. Из других изменений чарта отметим дебютанта Core Keeper — песочницу в стиле Terraria, стартовавшую с 4-й строчки. Замкнул топ-10 симулятор реслинга WWE 2K22 от авторов NBA 2K.

Чарты Steam с 7 по 13 марта:

Elden Ring Steam Deck Elden Ring Deluxe Edition Core Keeper Risk of Rain 2: Survivors of the Void Valve Index VR Kit Red Dead Redemption 2 Dread Hunter Dying Light 2 WWE 2K22

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