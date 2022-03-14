Слух: первый трейлер GTA 6 покажут уже в этом году

В начале февраля Rockstar наконец анонсировала разработку GTA 6. Никаких подробностей не раскрыли, но пообещали традиционный огромный шаг вперёд. Чуть позже инсайдер Tez2 сообщил, что игру покажут в этом году без указания хотя бы примерной даты.
Недавно информацию частично подтвердил другой инсайдер Крис Клиппель. По его данным, Rockstar недавно достигла важного этапа разработки и до полноценного показа игры осталось недолго. Он считает, что это случится до конца 2022 года. Сама GTA 6, по его словам, выйдет не раньше 2024 года.
Ранее Rockstar рассказала о некстген-версии GTA 5. На PS5 и Xbox Series она выйдет уже завтра, 15 марта. Среди заметных улучшений авторы отмечают быструю загрузку, повышенное число людей на улицах и трафик машин, улучшенное освещение и другие элементы.
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