Имена богов мира Elden Ring связаны с именем Джорджа Мартина

Автор эпопеи «Песнь льда и огня» Джордж Мартин участвовал в разработке Elden Ring и помогал FromSoftware с проработкой мира игры. Вот уже две недели фанаты пытаются понять, над чем именно работал маэстро, и уловить привычное для него повествование.

Редактор PC Gamer Джонатан Болдинг выяснил, что все боги и полубоги Elden Ring носят инициалы писателя. Например, богов в игре всего четыре: Годфри, Реннала, Радагон и Марика. На английском языке первые буквы персонажей складываются в «GRRM» (George Raymond Richard Martin). Что касается полубогов, то Годвин, Моргот, Мог, Годрик, Радан, Райкард, Маликет, Марика, Маления и Микелла также можно сложить в GRRM.

Пока неясно, кто именно придумывал имена героям Elden Ring. Вполне возможно, геймдизайнер Хидетака Миядзаки хотел увековечить автора в своей игре. Ну, или сам Джордж Мартин таким образом оставил отсылки на самого себя.

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