Riot Games вложилась в создателей сериала «Аркейн»

Riot Games объявила о «значительных инвестициях» во французскую анимационную студию Fortiche Production. Она создала первый сезон сериала «Аркейн» и работает над следующим.

Fortiche останется независимой компанией и продолжит работу над другими проектами, но Riot Games займёт два места в совете директоров. Кроме «Аркейна», студия создаёт кинематографические ролики по League of Legends, «Стражам Галактики» и другим франшизам.

«Аркейн» вышел в ноябре 2021 года на Netflix и стал самым популярным шоу сервиса в 87 странах. Недавно сериал выиграл в 9 номинациях премии «Энни».

Riot Games объявила о продлении сериала «Аркейн» на второй сезон сразу после финала первого. Новые серии уже находятся в производстве, но дата премьеры пока неизвестна.

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