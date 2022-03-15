Уилл Смит намекает, что его сын станет Человеком-пауком в фильмах Marvel
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В конце января в сети разлетелась информация, что сын Уилла Смита сыграет Майлза Моралеса в киновселенной Marvel. Он выложил фотографию в маске Человека-паука и дал фанатам повод поразмыслить.
Недавно интерес к этому подогрел сам Уилл Смит. В интервью POPTime Space он рассказал, что его сын, Джейден Смит, готовится к какой-то очень важной для него и киноиндустрии роли. Что же это может быть?
Мой сын готовится к тому, чтобы получить место в качестве одного из персонажей, который войдёт в историю в фильме, о котором многие знают и просят.
Вероятно, Смит действительно намекнул, что его сын исполнит роль Майлза Моралеса. Слухи о появлении героя на больших экранах ходили ещё пару лет назад, а одним из главных кандидатов выдвигали Джейдена Смита.
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