Уилл Смит намекает, что его сын станет Человеком-пауком в фильмах Marvel

В конце января в сети разлетелась информация, что сын Уилла Смита сыграет Майлза Моралеса в киновселенной Marvel. Он выложил фотографию в маске Человека-паука и дал фанатам повод поразмыслить.

Недавно интерес к этому подогрел сам Уилл Смит. В интервью POPTime Space он рассказал, что его сын, Джейден Смит, готовится к какой-то очень важной для него и киноиндустрии роли. Что же это может быть?

Мой сын готовится к тому, чтобы получить место в качестве одного из персонажей, который войдёт в историю в фильме, о котором многие знают и просят.

Вероятно, Смит действительно намекнул, что его сын исполнит роль Майлза Моралеса. Слухи о появлении героя на больших экранах ходили ещё пару лет назад, а одним из главных кандидатов выдвигали Джейдена Смита.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!