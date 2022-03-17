Видео: Гомер Симпсон дерётся против Шрека на Осле в Elden Ring

Что ж, этот момент наконец-то настал. В Elden Ring добавили столько модов, что её правратили в настоящий цирк: главный герой стал Гомером Симпсоном, который сражается то с лягушонком Пепе из мемов, то с самим Шреком, который дерётся верхом на Осле. А первым дружелюбным персонажем оказывается Багз Банни. В общем, без смеха не взглянешь.
В данный момент по модифицированной Elden Ring вышел всего один ролик на канале ToastedShoes, однако в скором времени явно выйдет продолжение. Автор уже долгое время занимается созданием подобным контентом, так что стоит подписаться на него и следить за выходом новых роликов. Хорошее настроение они точно обеспечат.
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