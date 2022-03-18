Жена нафармила 500 тыс. рун в Elden Ring, пока муж был на работе

Приятно, когда твои увлечения разделяет вторая половинка. А вдвойне приятно, когда она ещё и очень хорошо играет и даже способна помочь тебе в сложных геймерских ситуациях. Пользовательница Reddit под ником Xxtastyxx поделилась милой историей. Она решила устроить сюрприз и нафармила целых 500 тыс. рун в Elden Ring, пока её муж был на работе, чтобы он мог как следует прокачаться.

На доступные 512 тыс. рун даже на поздней стадии игры можно поднять несколько уровней, что уж говорить о более ранней стадии. По словам девушки, муж был вне себя от радости и ничуть не злился за то, что жена провела столько времени, играя за его персонажа. Пользователи в комментариях уже успели назвать её лучшей девушкой в мире и пошутить о том, что для потери всех рун достаточно случайно умереть два раза.

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