В третьем сезоне «Мандалорца» появится Кристофер Ллойд

Звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд сыграет в третьем сезоне «Мандалорца», о чём сообщило издание The Hollywood Reporter. Информация о роли держится в тайне.
Съёмки третьего сезона «Мандалорца» проходят в Южной Калифорнии. Персонаж Кристофера Ллойда не раскрывается, но он описан как приглашённая звезда. Возможно, актёр появится во вселенной «Звёздных войн» в небольшой роли.
В трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд сыграл Доктора Эмметта Брауна, который создал машину времени. Последней работой артиста в игровом кино стала роль в боевике Ильи Найшуллера «Никто», премьера которого состоялась в 2021 году.
«Мандалорец» вышел в 2019 году в сервисе Disney+, который недоступен в России. Третий сезон шоу ожидается к концу 2022 года.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 19 марта 2022
-
13:16
-
12:39
- 18 марта 2022
-
23:58
-
22:01
-
20:56
-
20:01
-
19:52
-
18:50
-
18:37
-
17:50
-
17:48
-
17:03
-
16:48
-
16:18
-
16:02
-
15:27
-
14:59
-
14:53
-
14:22
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:13
-
12:49
-
12:27
-
11:54
-
11:25
-
10:53
-
10:20
-
09:52
-
09:21
-
08:54
-
08:23
-
00:48
- 17 марта 2022
-
19:51