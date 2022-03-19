В третьем сезоне «Мандалорца» появится Кристофер Ллойд

Звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд сыграет в третьем сезоне «Мандалорца», о чём сообщило издание The Hollywood Reporter. Информация о роли держится в тайне.

Съёмки третьего сезона «Мандалорца» проходят в Южной Калифорнии. Персонаж Кристофера Ллойда не раскрывается, но он описан как приглашённая звезда. Возможно, актёр появится во вселенной «Звёздных войн» в небольшой роли.

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В трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд сыграл Доктора Эмметта Брауна, который создал машину времени. Последней работой артиста в игровом кино стала роль в боевике Ильи Найшуллера «Никто», премьера которого состоялась в 2021 году.

«Мандалорец» вышел в 2019 году в сервисе Disney+, который недоступен в России. Третий сезон шоу ожидается к концу 2022 года.

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