Сервисы Apple начали сбоить

В сервисах Apple возникли сбои, из-за чего некоторые функции и приложения работают неправильно. Владельцы устройств компании сообщают о проблемах в iCloud, Apple Music, iMessage, App Store и других приложениях.

Проблемы могут возникать и в сторонних программах, которые используют сервисы Apple. Компания обновила статус функций, работа которых нарушена.

Проблемы затронули 15 сервисов, а в iCloud и «Картах» неисправны сразу несколько функций. При этом ошибки проявляются у всех по-разному, а приложения могут работать нормально.

С чем связаны сбои в работе сервисов Apple, пока неизвестно. Компания не сделала заявлений по ситуации.

Новость по теме Эксперты: стоимость iPhone в России выросла на 24-34% за последние три недели

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!