Сервисы Apple начали сбоить
Поделиться
В сервисах Apple возникли сбои, из-за чего некоторые функции и приложения работают неправильно. Владельцы устройств компании сообщают о проблемах в iCloud, Apple Music, iMessage, App Store и других приложениях.
Проблемы могут возникать и в сторонних программах, которые используют сервисы Apple. Компания обновила статус функций, работа которых нарушена.
Проблемы затронули 15 сервисов, а в iCloud и «Картах» неисправны сразу несколько функций. При этом ошибки проявляются у всех по-разному, а приложения могут работать нормально.
С чем связаны сбои в работе сервисов Apple, пока неизвестно. Компания не сделала заявлений по ситуации.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 21 марта 2022
-
21:32
-
20:45
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:25
-
18:52
-
18:42
-
18:39
-
18:18
-
18:13
-
17:31
-
16:56
-
16:55
-
16:21
-
16:12
-
15:54
-
15:25
-
14:56
-
14:44
-
14:20
-
14:01
-
13:40
-
13:27
-
13:02
-
12:35
-
12:25
-
11:54
-
11:24
-
10:55
-
10:21
-
09:52
-
09:24
-
08:56
-
08:25
Партнерский контент