Джордж Мартин пояснил слухи о связи с богами Elden Ring

Автор серии романов «Песнь льда и огня» Джордж Мартин отреагировал на слухи про связь его имени с богами Elden Ring. Писатель помогал в создании мира экшена, и фанаты считают, что он мог оставить отсылки на самого себя.

По Интернету ходит странная история о том, что я «спрятал» свои инициалы в Elden Ring, потому что… ах… у некоторых персонажей начинаются имена с R, G или M. Это было для меня новостью. Я пишу рассказы с 1971 года и с самого начала давал героям имена, которые начинаются на R, G или M. Но на самом деле, почему я должен скрывать своё имя в игре? Оно прямо там, я значусь среди создателей Elden Ring. Это уже достаточно захватывающе, не надо ничего выдумывать.

Новость по теме Сложнейших боссов Elden Ring уже прошли в одних трусах и без прокачки

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно стало известно, что хакеры запирают игроков в петлях смерти.

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