Blizzard отключила ещё один способ оплаты подписки за World of Warcraft в России

5 марта Activision Blizzard объявила о прекращении продаж своих игр в России. Под удар попал World of Warcraft: российские пользователи не могут оплатить подписку и, соответственно, поиграть в игру.

Однако у некоторых пользователей была возможность заплатить через подарок. Игрок из другой страны мог пополнить кошелёк друга из России в рублях, а тот, в свою очередь, — в валюте друга. Теперь при попытке провести подобную операцию высвечивается ошибка «Отправление подарков в этой валюте невозможно».

У фанатов WoW и других игр Blizzard всё ещё есть способы приобрести игры в Battle.net и оплатить подписку. Например, при помощи подарочных карт или карт оплаты. Вероятно, и эти способы тоже скоро перестанут работать в России.

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