Blizzard отключила ещё один способ оплаты подписки за World of Warcraft в России

5 марта Activision Blizzard объявила о прекращении продаж своих игр в России. Под удар попал World of Warcraft: российские пользователи не могут оплатить подписку и, соответственно, поиграть в игру.
Однако у некоторых пользователей была возможность заплатить через подарок. Игрок из другой страны мог пополнить кошелёк друга из России в рублях, а тот, в свою очередь, — в валюте друга. Теперь при попытке провести подобную операцию высвечивается ошибка «Отправление подарков в этой валюте невозможно».
У фанатов WoW и других игр Blizzard всё ещё есть способы приобрести игры в Battle.net и оплатить подписку. Например, при помощи подарочных карт или карт оплаты. Вероятно, и эти способы тоже скоро перестанут работать в России.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 марта 2022
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:54
-
09:22
-
08:53
-
08:25
-
00:06
- 21 марта 2022
-
23:31
-
22:27
-
21:32
-
20:45
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:25
-
18:52
-
18:42
-
18:39
-
18:18
-
18:13
-
17:31
-
16:56
-
16:55
-
16:21
-
16:12
-
15:54
-
15:25
-
14:56
-
14:44
-
14:20
-
14:01
-
13:40
-
13:27
-
13:02