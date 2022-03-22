Даниэла Мелшиор из «Отряда самоубийц» сыграет в «Форсаже 10»

По данным Deadline, каст 10-го «Форсажа» пополнился Даниэлой Мелшиор. Ранее португальская актриса исполнила роль Крысолова 2 в «Отряде самоубийц: Миссии навылет» Джеймса Ганна.

Пока неясно, кого именно сыграет артистка в 10-й части семейной саги Торетто. Возможно, она станет родственницей персонажа Джейсона Момоа, который предположительно сыграет роль злодея в новой части.

Премьера «Форсажа 10» состоится в мае 2023 года. Это будет предпоследний фильм во франшизе. Режиссёром выступит Джастин Лин. К своим ролям вернутся основные актёры из предыдущих фильмов, включая Вина Дизеля, Мишель Родригес, Тайриза Гибсона и Лудакриса.

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