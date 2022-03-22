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Фильм по Metal Gear Solid никак не могут начать снимать

Фильм по Metal Gear Solid никак не могут начать снимать
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Оскар Айзек, исполняющий главную роль в будущей экранизации фильма по культовой серии Metal Gear Solid, поделился новой информацией о картине испанскому изданию HobbyConsolas.

По его словам, лента пока ещё не дошла даже до фазы предпроизводства. В данный момент ведутся работы над сценарием, и авторы вносят последние корректировки в сюжет. Айзек не сообщил, какую именно игру серии планируют экранизировать создатели.

Режиссёром адаптации Metal Gear Solid выступит Джордан Вот-Робертс («Конг: Остров черепа»). За сценарий отвечает Дерек Коннолли («Мир Юрского периода»). Судя по всему, картину зрители увидят не раньше 2023 года.

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