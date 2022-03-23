В Elden Ring исправили петлю смерти и взлом сохранений

FromSoftware выпустила небольшой патч 1.03.2. В первую очередь обновление призвано исправить недавно обнаруженный эксплойт, с помощью которого хакеры вторгаются в миры обычных игроков и используют заклинание, которое ломает сохранения. А при попытке загрузиться пользователи попадают в петлю смерти.

Новость по теме Хакеры в Elden Ring запирают игроков в петлях смерти и ломают сохранения

Авторы устранили баг с квестовой линией Нефели Лукс — ранее её цепочка заданий могла внезапно прерваться без возможности завершения. Не забыли авторы и о «Пепле войны: выдержке», который иногда работал не так, как задумывалось.

Обновление уже доступно на ПК и консолях. Разработчики продолжат улучшать Elden Ring и исправлять ошибки игры.

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