В Elden Ring исправили петлю смерти и взлом сохранений

FromSoftware выпустила небольшой патч 1.03.2. В первую очередь обновление призвано исправить недавно обнаруженный эксплойт, с помощью которого хакеры вторгаются в миры обычных игроков и используют заклинание, которое ломает сохранения. А при попытке загрузиться пользователи попадают в петлю смерти.
Авторы устранили баг с квестовой линией Нефели Лукс — ранее её цепочка заданий могла внезапно прерваться без возможности завершения. Не забыли авторы и о «Пепле войны: выдержке», который иногда работал не так, как задумывалось.
Обновление уже доступно на ПК и консолях. Разработчики продолжат улучшать Elden Ring и исправлять ошибки игры.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 марта 2022
-
13:46
-
13:25
-
13:15
-
12:41
-
12:40
-
12:22
-
11:53
-
11:20
-
10:52
-
10:20
-
09:52
-
09:21
-
08:53
-
08:24
- 22 марта 2022
-
22:34
-
20:49
-
19:56
-
19:18
-
18:39
-
18:30
-
18:20
-
17:52
-
17:52
-
16:56
-
16:50
-
16:04
-
16:02
-
15:22
-
15:07
-
14:51
-
14:30
-
14:10
-
13:55
-
13:35
-
13:30