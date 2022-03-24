В Elden Ring появился профессионал — Геральт из «Ведьмака»

Моддер с канала Garden of Eyes продолжает радовать своими необычными работами. Ранее он схлестнул в битве двух сильнейших боссов Elden Ring, а сейчас решил добавить в мир игры настоящего профессионала, ведьмака Геральта из Ривии.

Ролик начинается с эпичной композиции из саундтрека «Ведьмака 3». Далее автор показал саму модель Геральта. Разумеется, с двумя мечами за спиной. Ведьмак умело расправляется с Огненным великаном, Радагоном, Маргитом и Зверем Элдена. Вот это настоящая работа для ведьмака.

В комментариях пользователи шутят, что Геральт ненавидит порталы, поэтому перемещение в Междуземье прошло особенно плохо. Зато, отмечают игроки, ведьмаку точно понравится местный колорит из различных жутких существ.

По словам автора мода, он вдохновлялся подобной работой, но из Dark Souls 3. Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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