Игрок не смог пройти Elden Ring из-за финального босса

Elden Ring — сложная игра. С этим утверждением, кажется, согласен каждый, кто хоть раз пробовал проекты FromSoftware. Основную трудность составляют боссы. Иногда из-за них уже не хватает сил на то, чтобы завершить сюжет.

Пользователь Reddit под ником Fitherwinkle рассказал о подобном. Он дошёл до самого финала, ему осталось сразить двух последних боссов, Радагона и Зверя Элдена. По словам геймера, он не смог пройти Зверя Элдена и решил не тратить время и силы на то, чтобы закончить игру.

Подобное заявление для пользователей в комментариях стало шокирующим. Фанаты Elden Ring призывают Fitherwinkle не опускать руки и всё же добить финального босса.

Нет, ты не можешь оставить это так. Вернись, прокачайся, повысь уровень, но вернись! Попробуй другой билд, что-нибудь. Ну же, парень!

Ролик c демонстрацией битвы с Радагоном и Зверем Элдена

Как утверждает Fitherwinkle, он действительно устал за 80 часов игры и собирается на время отложить её. Возможно, когда-нибудь босс будет сражён. Зверь Элдена представляет собой большое существо, у которого довольно много здоровья. Трудность в битве с ним может возникнуть из-за большого радиуса атаки магическими заклинаниями.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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